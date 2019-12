La nuova Jaguar F-Type: nuovo look, tech aggiornato e addio al V6

Ieri è stata presentata la nuova Jaguar F-Style, dopo 6 anni la sportiva cambia look e riceve qualche miglioria sicuramente utile. Cambiano anche le opzioni di motorizzazione, con il V6 che viene accantonato in funzione del quattro cilindri e del V8.

A cambiare in modo significativo è il muso, ora sviluppato più orizzontalmente con i fanali allargati e stretti che vi abbiamo già mostrato. Come detto, la nuova Jaguar F-Type dice addio al V6, la scelta sarà limitata al 4 cilindri turbo da 300 CV e al più sportivo V8 disponibile sia nella versione da 480 CV, che in quella da 575CV che si trova sul modello SVR. Il V6, a dire il vero, sopravvive ma solo in mercati circoscritti tra cui non figura il nostro.

Un look più moderno, coerente con l'attuale trend del mercato. Troviamo le forme dei fanali posteriori già viste nell'I-Pace, prese d'aria più slanciate, oltre che il succitato muso a cui è stato fatto il trattamento lifting.

A seconda del modello cambiano anche gli scarichi, con la doppia coppia di terminali esclusivi per la F-Type con il V8. Le dimensioni rimangono invariate rispetto alla precedente generazione, siamo sempre ampiamente sotto ai 5 metri: 4,47 per la precisione.

Ovviamente è stato decisamente svecchiato il cuore tech della plancia, dall'infotainment da 10 pollici allo schermo, sempre da 10", che troviamo nel quadro strumento.

Insomma, un'operazione di ammodernamento, senza andare veramente a stravolgere un veicolo che per guida ed emozioni rimane pressoché invariato.