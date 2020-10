Ecco la nuova interfaccia della Tesla Model 3: un utente ne è strabiliato

Tesla sta aggiornando il software delle proprie vetture a ritmi elevatissimi, e l'ultimo update OTA inviato alle vetture elettriche, con versione 2020.40.8.12, ha portato in dote non soltanto la versione Beta della Guida Autonoma Completa, ma anche delle consistenti modifiche all'interfaccia del display di bordo.

Tesla Raj ad esempio, utente Twitter e proprietario di una Tesla Model 3, ha condiviso tramite il social dei cinguettii un video esplicativo delle modifiche apportate alle grafiche del display centrale. Come fa notare in modo estremamente entusiasta, è immediatamente percepibile l'aumento di spazio dedicato alla visualizzazione di alcuni elementi. Quando la vettura è in modalità parcheggio, il modello della Tesla appare molto più ampio e dettagliato. Inoltre l'animazione dell'apertura del cofano anteriore e delle porte è più chiara e fluida.

I cambiamenti non andranno in ogni caso a inficiare il layout dell'interfaccia. Lo spazio maggiore dedicato al sistema di navigazione ha però ridotto leggermente quello relativo alla visualizzazione della mappa. Inoltre, il logo "T" di Tesla presente sulla parte alta del display è stato rimosso. E' chiaro che il team di sviluppo è alla ricerca di un equilibrio grafico, sorta dalla necessità di bilanciare le nuove funzionalità della Guida Autonoma Completa con esigenze pratiche.

A ogni modo è piuttosto interessante il fatto che le migliorie, inerenti il sistema di guida autonoma, stiano raggiungendo le vetture di Elon Musk a cadenze molto serrate. E' passata soltanto una settimana dal rilascio della prima Beta, e da allora la raccolta dati e la tempestività dei tecnici hanno permesso importanti avanzamenti dal punto di vista dell'affidabilità.

Musk si è espresso in questo modo:"Eseguiamo le misurazioni innanzitutto in base alla probabilità di intervento (quello umano). Questo update risolve molti problemi, e risulta necessario un terzo degli interventi in meno. Molte migliorie consistono nel fix di molti bug e in alcuni momenti eureka. E' così per la maggior parte delle release Beta per la mia esperienza."

Negli scorsi giorni ci sono arrivate parecchie testimonianze di proprietari di Tesla alle prese con questa Beta, ma a quanto pare non tutti sono pienamente soddisfatti. In un caso la Guida Autonoma Completa ha mostrato un po' di confusione, mentre in un altro si è comportata alla grande per un viaggio di 30 minuti. Dal nostro canto non vediamo l'ora che venga pubblicata nella sua versione definitiva.