La nuova, inquietante moda di Capodanno: lanciare i petardi contro le auto in corsa

Meno uno alla notte di San Silvestro e purtroppo siamo già qui a raccontarvi dei primi incidenti. L'ultima frontiera del divertimento incivile potrebbe provocare non pochi danni agli automobilisti. L'Ansa riferisce che a Napoli starebbe spopolando la "moda" di lanciare i petardi contro le automobili in corsa.

Gli incidenti registrati sono già diversi, e le conseguenze sono state gravi non solo per le automobili, ma anche per i conducenti. Un petardo è stato gettato contro una vettura che camminava tranquillamente in strada, provocando la distruzione del lunotto posteriore e mandandolo in mille pezzi.

L'incidente è avvenuto in Via Carbonara, ed ha interessato una mamma che viaggiava con a bordo il figlio piccolo. I danni fortunatamente sono stati limitati, ma l'esito potrebbe essere differente la prossima volta.

"Purtroppo non è il primo episodio simile che ci segnalano per quella che sembra ormai essere diventata la pericolosissima moda del momento. Un fenomeno allucinante che rischia di avere conseguenze drammatiche" è l'allarme lanciato dal consigliere regionale dei verdi, Francesco Emilio Borrelli, secondo cui "se nei sediolini posteriori ci fosse stato qualcuno, o, peggio, l'auto nel cofano montasse un impianto Gpl, oggi staremmo commentando una tragedia".

"E' assurdo che per una bravata di qualche scapestrato ragazzino senza educazione si è rischiato un dramma. Purtroppo, ogni anni, ci troviamo a dover fare i conti con questa assurda tradizione natalizia di esplodere petardi che, unita all'inciviltà e alla stupidità, genera un fenomeno pericolosissimo. Chiediamo alle forze dell'ordine uno sforzo maggiore in questi ultimi giorni prima di Capodanno per controllare tutti i rivenditori e bloccare innanzitutto la vendita di fuochi illegali, ma soprattutto evitare che si spari nel bel mezzo di strade trafficate" è l'appello di Borrelli.