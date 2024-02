Nuova IM L6, la 'Tesla Model 3' del marchio MG svelata al Salone di Ginevra

Con la scissione da MG del nuovo marchio chiamato "IM", che si dedicherà alla produzione di berline e crossover premium e di lusso, nasce la nuova IM L6, una berlina ad alte prestazioni in aperta competizione con la Tesla Model 3.

Il marchio IM, ribadiamo, è stata fondata alla fine del 2020 come una collaborazione tra la società madre MG SAIC, Alibaba e Zhangjiang Hi-Tech. Nel 2021, ha consegnato i primi esemplari della sua berlina elettrica L7, attirando l'attenzione soprattutto per la partnership tecnica annunciata con Audi. Questo consentirà all'azienda tedesca di utilizzare le piattaforme di IM per una nuova gamma di veicoli elettrici destinati al mercato cinese, offrendo un'alternativa all'architettura SSP del Gruppo Volkswagen.

IM sta ora puntando a espandersi nel mercato europeo, con il suo primo modello destinato a essere venduto in Europa: l'L6, che si basa sull'architettura iO Origin, presenta un sistema elettrico ad alta tensione da 875 V, consentendo una velocità di ricarica fino a 396 kW, superiore ai 320 kW dichiarati per la nuova Porsche Taycan 2024.

L'IM L6 sarà disponibile con una scelta di batterie agli ioni di litio e allo stato solido, promettendo un'autonomia di guida superiore agli 800 chilometri. Inoltre, l'L6 dichiara un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h inferiore a 3,0 secondi, suggerendo un sistema di propulsione multi-motore ad alta potenza. Insieme alla L6, IM introdurrà anche il SUV elettrico LS6 sul mercato europeo. Questo veicolo sarà dotato di un sistema a doppio motore da 776 CV, che consentirà un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,48 secondi. Questi modelli offrono prestazioni competitive e un'ampia autonomia, posizionando IM come un furturo attore significativo nel mercato europeo dei veicoli elettrici.

I tutto è stato svelato al Salone di Ginevra dove, il marchio madre, MG, ha presentato anche la nuova MG3. Questa city car, giusta alla sua seconda iterazione, è stata decisamente rinnovata sia nel design che nella tecnologia a bordo; il tutto ad un prezzo molto competitivo.