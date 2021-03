Nuova Hyundai Staria: il Minivan del futuro secondo il marchio sudcoreano

In questo 2021 Hyundai vuole mettere una seria ipoteca sul suo futuro, da una parte abbiamo il lancio della nuova Ioniq 5, crossover 100% elettrico, dall’altra la Hyundai Staria Premium, modello con cui il marchio reinventa il concetto di Minivan.

Erano anni che non si vedevano Minivan così accattivanti e curati nel design - non a caso Staria Premium sembra provenire da un videogioco o da un film di fantascienza. Disegnato attorno al conducente e ai passeggeri, il nuovo Staria vuole rappresentare una soluzione high-end in quanto a comfort di viaggio, perfetto per i lunghi tragitti.

In questo modo Hyundai vuole proporsi come leader mondiale della futura Smart Mobility, offrendo un veicolo dal design esterno accattivante che quasi somiglia a una piccola navicella spaziale. All’interno è possibile godere, oltre che di una grande abitabilità, anche di un tetto panoramico e di cinture di sicurezza localizzate in basso, funzionali e di gran design.

Si fa notare inoltre un abitacolo estremamente pulito, che non si perde in superflui tunnel centrali e focalizza tutta l’attenzione sul grande schermo touch centrale. A vedere le prime immagini rilasciate da Hyundai, sembra davvero di avere a che fare con un salotto su quattro ruote.



Sempre a proposito di gruppo Hyundai, non perdete la nuova Kia EV6 appena svelata.