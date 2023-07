Nuova Hyundai SANTA FE 2024: l'avventura dal design futuristico

Anche se vengono spesso criticati, alla fin della fiera i SUV piacciono a una grandissima fetta di automobilisti italiani, anche Full Size. Lo sa bene Hyundai che ha appena presentato la sua nuova SANTA FE.

Il costruttore coreano ha trasformato radicalmente il design della vettura, sia all’esterno che all’interno, dando a questa quinta generazione un carattere unico e in linea con altri prodotti innovativi del brand - pensiamo soprattutto a nuova KONA provata in anteprima e a IONIQ 5. Nuova SANTA FE può così contare su una forma più squadrata, un passo allungato e una forma del portellone posteriore inedita. Il profilo del tetto appare quantomai deciso, i volumi risultano scolpiti, le ruote da 21 pollici poi conferiscono al SUV anche un aspetto dinamico e sportivo.

Gli interni sono adatti soprattutto agli amanti dell’avventura, all’occorrenza infatti c’è talmente tanto spazio da trasformare bagagliaio e file posteriori dei passeggeri in una zona letto. La plancia risulta particolarmente pulita, con la nuova impostazione a doppio schermo di Hyundai per la strumentazione e l’infotainment, e lo stesso accade con il tunnel centrale, dove si può gestire il clima e ricaricare due telefoni in modalità wireless contemporaneamente. Scopriremo tutti i dettagli tecnici di nuova Hyundai SANTA FE solo successivamente, nel frattempo possiamo goderci il suo design rinnovato nel profondo...