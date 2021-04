Nuova Hyundai Kona N 2021: debutta l'hot SUV da 280 CV

Nelle concessionarie Hyundai trovate già la nuova Kona 2021, con diverse novità e in molteplici motorizzazioni, molto presto arriverà però anche la variante più sportiva dell’intera gamma: la nuova Hyundai Kona N, appena presentata.

Parliamo di un “hot SUV” che promette prestazioni da compatta sportiva, grazie a un motore GDI turbo da 2.0 litri abbinato a un cambio a doppia frizione a bagno d’olio a 8 rapporti (N DCT), una versione ottimizzata dell’8DCT pensato appositamente per le alte prestazioni. In termini di potenza, la nuova Kona N 2021 offre 280 CV e 392 Nm di coppia; con la funzione N Grin Shift (NGS) però la potenza sale a 290 CV sfruttando maggiormente il potenziale del motore.

240 km/h la sua velocità massima, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h possibile in 5,5 secondi con il Launch Control attivato. Su Kona N 2021 Hyundai ha anche installato un differenziale elettronico a slittamento limitato N Corner Carving Differential (E LSD), con cerchi in lega leggeri forgiati da 19 pollici, con freni maggiorati e penumatici ad alte prestazioni.

Ora non resta che attendere il listino ufficiale per l’Italia e provare la vettura appena possibile. Nel frattempo abbiamo visto da vicino la nuova Hyundai Ioniq 5, lo speciale è in uscita mercoledì 28 aprile.