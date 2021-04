Nuova Hyundai Kona Electric a zero rate e zero interessi per due anni: la promo

La Hyundai Kona Electric è senza alcun dubbio una delle migliori BEV (auto elettrica a batteria) che possiate acquistare attualmente, inoltre dopo il recente restyling l’offerta è diventata ancora più accattivante. Ora Hyundai “cala l’asso” lanciando il finanziamento Triplo Zero.

Questa nuova iniziativa vi permette di avere nuova Kona Electric a zero rate per i primi due anni e soprattutto zero interessi. Il terzo zero invece riguarda le emissioni della vettura, che essendo elettrica ha ovviamente pieno rispetto dell’ambiente e gode di tutti i benefici fiscali previsti attualmente dal nostro Governo e dalle nostre regioni, compresa ovviamente la compatibilità con l’Ecobonus 2021.

Kona Electric con batteria da 39 kWh, nella completa versione XLine, è ad esempio proposta con un vantaggio cliente pari a 10.500 euro grazie agli incentivi Hyundai e all’Ecobonus statale. A fronte di un anticipo di 11.551 euro, che include anche la polizza Furto e Incendio, sono previsti zero rate e zero interessi per due anni (TAN 0,00% e TAEG 1,09%).

Vi ricordiamo che nuova Kona Electric parte da listino da 35.850 euro chiavi in mano e IVA inclusa, la versione con batteria da 64 kWh parte invece da 45.000 euro direttamente in allestimento XLine. Inoltre con la variante da 64 kWh è disponibile anche l’allestimento top di gamma XClass.