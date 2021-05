La nuova Hyundai Ioniq 5 si ordina da oggi: i prezzi in Italia

Da oggi la nuova Hyundai Ioniq 5 si può finalmente ordinare in Italia, sfruttando la piattaforma online del produttore sudcoreano Click to Buy. Ma a che prezzo?

Grazie all’apertura degli ordini siamo finalmente in grado di sapere a che prezzo di listino verrà venduto l’interessante crossover elettrico, che noi abbiamo visto in anteprima proprio qualche settimana fa. Nuova Hyundai Ioniq 5 parte da 44.750 euro chiavi in mano con IVA inclusa nella sua variante Progress con batteria da 58 kWh e trazione RWD. Questa variante entry level ci permette di percorrere fino a 384 km di strada con una sola carica.

Il secondo step di prezzo è rappresentato dalla Ioniq 5 con batteria da 72,6 kWh e trazione RWD, disponibile a partire da 51.950 euro chiavi in mano nell’allestimento Innovation, che permette di percorrere fino a 481 km con una singola carica. Con l’allestimento Evolution arriviamo invece a 451 km e a 56.750 euro di listino.

Ultima versione disponibile, la Ioniq 5 da 72,6 kWh e trazione AWD, con 430 km di autonomia. Disponibile solo nella sua versione Evolution, costa al pubblico 60.250 euro chiavi in mano. Per saperne di più sugli allestimenti, trovate il prospetto completo di prezzi e caratteristiche nell’immagine in basso.