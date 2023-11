Nuova Hyundai IONIQ 5 N: fino a 650 CV di potenza elettrica

Ecco la nuova Hyundai IONIQ 5 N, una vettura full-electric che ha intenzione di garantire delle prestazioni fuori dal comune e non solo (per Brian Silvestro è la migliore elettrica mai guidata). Si tratta del primo progetto totalmente elettrico del brand realizzato attraverso delle tecnologie motoristiche innovative e grazie all'evoluzione portata dal "rolling lab" EV RN22e.

IONIC 5 N nasce sulla piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP), sviluppata dalla stessa azienda coreana. Questa è equipaggiata con due motori elettrici ottimizzati e una batteria sempre di produzione Hyundai di quarta generazione da 84 kWh, la quale porta la coppia di propulsori fino a 21.000 giri/minuto erogando una potenza pari a 650 CV con modalità N Grin Boost attivata. Tale piattaforma, inoltre, ha permesso di mantenere un baricentro basso e una distribuzione uniforme del peso; tutte caratteristiche che aiutano sia nelle prestazioni che nella maneggevolezza dell'auto stessa.

Il tutto è studiato per portare questa vettura a dei livelli superiori di prestazioni sia su strada che su pista. Per fare ciò sono stati applicati dei rinforzi al telaio per rigidità torsionale, così da garantire efficienza anche in curva.

Parlando invece di accelerazione, il già citato N Grin Boost se attivato permette di massimizzare la potenza per un tempo limite di 10 secondi. Interessante anche la funzione di precondizionamento che permette di preimpostare la temperatura delle celle della batteria al livello più efficiente, così come l'N Race che offre un controllo maggiore al pilota nelle due modalità "Sprint" ed "Endurance".

Infine, sono presenti anche le funzioni N e-shift e N Active Sound+ che hanno l'obiettivo di rendere quanto più coinvolgente la guida, dando l'idea di una classica auto sportiva con motorizzazione termica. La prima funzione simula una trasmissione a doppia frizione a otto velocità, mentre l'altra con un sistema di 10 altoparlanti riproduce i suoni del motore e dello scarico di un propulsore a combustione interna.