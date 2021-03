La nuova Hyundai Ioniq 5 filmata nel mondo reale: cosa cambia dal modello presentato?

Lo scorso 23 febbraio Hyundai ha presentato al mondo la sua nuova Ioniq 5 2021, un crossover elettrico che ha davvero colpito per via del suo design futuristico e altre caratteristiche come la ricarica super veloce a 350 kW/800 V. Ma come sarà effettivamente il modello seriale? Qualcuno lo ha filmato nel mondo reale.

Chi segue il mondo dell’auto lo sa bene: da un prototipo alla versione che poi effettivamente arriva in strada cambiano tantissime cose, e se un concept può stupire e lasciare tutti a bocca aperta, allo stesso modo un modello seriale può deludere per via di un design meno caratteristico e più “standard”.

La IONIQ 5 2021 mostrata da Hyundai non è un concept, anzi, e a dimostrarlo è un video apparso su YouTube - nel quale si vede chiaramente una Ioniq 5 in fase di ricarica. Il colore è un nero metallizzato, differente da quello chiaro mostrato in tutte le foto promozionali dal marchio coreano, il design però è davvero identico.

Molti utenti avevano infatti paura che il brand cambiasse poi un sacco di elementi per la versione effettivamente in vendita ma così non sembra essere. Le immagini sono state girare il 28 febbraio scorso, dunque si tratta anche di footage estremamente aggiornato. Cosa ne pensate?