La nuova Hyundai Ioniq 5 accanto alla Tesla Model 3: il crossover sembra enorme

Lo scorso 23 febbraio vi abbiamo parlato in modo approfondito della nuova Hyundai Ioniq 5, un crossover elettrico che ha subito stupito per via del suo design e le sue tecnologie. Ma quanto è grande davvero il modello?

Per vedere l’auto nelle concessionarie Hyundai ci vorrà ancora del tempo e affidarsi alle sole immagini sul web per capire le dimensioni è molto difficile, ora però una Ioniq 5 è stata filmata accanto a una Tesla Model 3 - potete così vedere quanto è enorme il crossover rispetto alla berlina americana.

Bisogna dire che la Tesla Model 3 non è poi chissà quanto grande, sembra piccola e compatta anche accanto a una Volkswagen ID.3, è però lampante come il nuovo crossover elettrico di Hyundai sia più muscoloso e ingombrante. Ricordiamo velocemente che la Ioniq 5 condivide con la nuova Kia EV6 la piattaforma E-GMP ed è in grado di ricaricare le sue batterie a 400 V e 800 V, esattamente come la Porsche Taycan che appartiene a una categoria superiore.

Questo significa che collegata a colonnine Fast Charge da 350 kW la Ioniq 5 ricarica dal 10 all’80% in appena 18 minuti. 5 minuti di carica bastano a ricaricare 100 km secondo lo standard WLTP, tempi dunque sempre più corti che rendono più comodo viaggiare con queste meraviglie 100% elettriche.