La nuova Hyundai i30 N 2020 si mostra in nuove foto ufficiali

La Hyundai i30 N 2020 si rinnova e per annunciare la cosa il produttore coreano ha rilasciato delle nuove foto ufficiali a bassa illuminazione, che mettono in risalto alcuni nuovi aspetti della vettura.

Hyundai ha disegnato le sue nuove linee pensando in particolar modo alla dinamicità di guida, alle performance e alle emozioni. Non a caso la nuova Hyundai i30 N presenta paraurti anteriori e posteriori aggressivi, un doppio scarico maggiorato, un'ampia griglia centrale firmata N, nuovi fanali a V con luci diurne (DRL) a LED. Le immagini mostrano anche i nuovi cerchi in lega da 19" forgiati, sviluppati da Hyundai di recente e resi ancora più leggeri rispetto ai cerchi della passata generazione.

La nuova Hyundai i30 N MY 2020 sarà inoltre la prima vettura d'Europa disponibile con cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti (N DCT), con funzioni di cambiata dedicate N Performance per prestazioni massime. Purtroppo il produttore coreano non ha fornito ulteriori informazioni ufficiali, sappiamo però che la Nuova i30 N sarà pronta per affrontare le strade come la pista già appena uscita dal concessionario, non resta che attendere nuovi dettagli e soprattutto i prezzi pensati per l'Italia. Nel frattempo vi ricordiamo che c'è anche la nuova Toyota Yaris GR in uscita...