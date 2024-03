Hyundai i30 si aggiorna al 2024, tutte le novità su allestimenti e versioni

Hyundai Motor sta rivoluzionando diversi aspetti della propria gamma di autoveicoli, basti pensare che le sorprendenti i20N e i30N non verranno più prodotte per favorire una più veloce transizione ecologica. A tal proposito la casa di Seoul la nuova i30.

Arrivato già alla terza generazione, questo ormai iconico modello Hyundai promette, attraverso i nuovi aggiornamenti, di essere più competitivo nel suo segmento e di attrarre una maggiore clientela. La nuova i30 sarà ora disponibile in 12 colorazioni differenti, inoltre il cruscotto è stato trattato per essere più piacevole al tatto e il tunnel centrale è disponibile in nero lucido.

L'abitacolo dispone ora di quattro differenti finiture di sedili: tessuto completo, tessuto misto pelle, pelle completa e tessuto suede e pelle. Il nuovo allestimento N line è dotato ora di elementi estetici ancora più sportivi tra cui: griglie del paraurti anteriori più audaci, prese d'aria rifinite in metallo scuro, linee orizzontali rosse sui sedili in pelle e tessuto suede e disponibilità di cerchi in lega da 17" o 18".

Viene migliorato il modello anche in termini di connettività con la presenza di un cluster LCD da 4,2 pollici, ben tre porte di ricarica USB-C situate nell'area anteriore e posteriore della vettura e aggiornamenti mappe.

Aggiornamenti apportati anche al sistema di sicurezza Hyundai Smart Sense, migliorato con l'introduzione di feature come il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) che aiuta a rilevare ed evitare potenziali incidenti con ostacoli davanti, il Lane Following Assist (LFA) o mantenitore di corsia, l'Intelligent Speed Limit Assist che avverte il conducente tramite segnali acustici qualora venga superato il limite di velocità e tanto altro.

Inoltre la nuova i30 è stata dotata di luci a LED all'interno e nel bagagliaio per una migliore illuminazione, con i sensori anteriori e posteriori di parcheggio che permettono di posteggiare in maggiore tranquillità.

La produzione della nuova i30 inizierà ad aprile 2024. Nel frattempo Hyundai continua a impegnarsi per lanciare veicoli EV accessibili e compatti.

