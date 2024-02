Nuova Hyundai i20 N Line dal design sportivo e tanti contenuti

Hyundai ha svelato la nuova i20 N Line, caratterizzazione dal look sportivo della Nuova i20 introdotta a fine 2023. Ricca di nuovi elementi di design sia interni che esterni, i20 N Line entrerà in produzione ad aprile puntando a migliorare l'esperienza dei clienti appassionati con il suo aspetto deciso e moderno.

Design N Line ispirato alle elevate prestazioni

La nuova i20 N Line presenta un'estetica sportiva e ancora più accattivante per il modello recentemente aggiornato. Gli elementi N Line, meticolosamente realizzati per elevare sia l'esperienza di guida che l'appeal visivo, includono i nuovi cerchi in lega da 17", la griglia del radiatore anteriore rivisitata, i paraurti sportivi e gli inserti specifici N Line, per un look fortemente distintivo. Nuova i20 N Line offre una scelta di nove colori per gli esterni, tra cui quattro nuove opzioni: Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Vibrant Blue Pearl e Lucid Lime Metallic, che consentono ai clienti di esprimere il proprio stile personale sulla strada.

Anche entrando nell'abitacolo si nota immediatamente l’anima sportiva dell’allestimento N Line, con dettagli e finiture in rosso, il volante esclusivo N Line in pelle traforata, il pomello del cambio in pelle personalizzato N Line e le cuciture rosse a contrasto, che si affiancano ai sedili sportivi con design dedicato e alla pedaliera antiscivolo in alluminio per donare ai clienti un’esperienza di guida dinamica – in linea con il carattere di i20 N Line. Infine, l'aggiunta di luci ambientali multicolore personalizzabili contribuisce a creare un’atmosfera piacevole a bordo, adattabile al carattere e alle preferenze del guidatore.

Praticità, sicurezza e connettività

Hyundai i20 N Line è stata sviluppata pensando a chi ricerca un’esperienza di guida coinvolgente, ma senza compromessi in temini di sicurezza, connettività e praticità, capisaldi del modello. Hyundai i20 offre infatti un pacchetto di ADAS completo e funzioni di connettività da segmento superiore, tra cui il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) e il Lane Following Assist (LFA) per una maggiore sicurezza. Disponibili sistemi di sicurezza come il Parking Assist (PA), il Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA), o anche il Navigation Smart Cruise Control (NSCC) che regola la velocità per una guida più sicura in autostrada. Come i modelli i20 standard, la Nuova i20 N Line vanta identici miglioramenti, tra cui il design aggiornato, porte USB di tipo C, sistema eCall di seconda generazione basato sulla rete 4G e aggiornamenti delle mappe Over-the-Air (OTA).

La gamma ‘i’ di Hyundai, che comprende i modelli i10, i20 e i30, rimane una scelta popolare in Europa, essendo sinonimo di qualità, affidabilità e praticità che soddisfano un'ampia gamma di clienti nella loro routine quotidiana. Con continui miglioramenti, come l'aggiunta della nuova variante N Line, la gamma ‘i’ si è evoluta per incorporare elementi di design dinamico, opzioni di connettività all'avanguardia e caratteristiche di accessibilità e comfort senza rivali, consolidando ulteriormente il suo ruolo di rilievo nel mercato europeo.

Maggiori informazioni su Nuova Hyundai i20 N Line come disponibilità, motorizzazioni e allestimenti verranno svelate nelle prossime settimane – in vista del lancio commerciale.