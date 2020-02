Nuova Hyundai i20: prima foto della plancia con doppio schermo da 10,25'

La prossima settimana avremmo dovuto ammirare dal vivo, e internamente, la nuova Hyundai i20, purtroppo però il Salone di Ginevra 2020 è stato cancellato in seguito all'emergenza relativa al Coronavirus. Il marchio coreano ha così pensato di diffondere un'immagine della plancia.

Della nuova Hyundai i20 2020 abbiamo già conosciuto le forme esterne, più aggressive rispetto al passato e molto sportive. Gran parte delle novità però era riservata proprio all'abitacolo, che da quest'anno ospita un quadro strumenti interamente digitale da 10,25", uno schermo centrale per l'infotainment sempre da 10,25", un sistema con integrazione Apple CarPlay e Android Auto.

Oggi siamo finalmente in grado di vedere la plancia dell'auto per la prima volta, con l'immagine rilasciata da Hyundai che mostra un abitacolo davvero ordinato, che ben bilancia usabilità e design. Oltre lo sterzo multifunzione troviamo un grazioso quadro strumenti digitalizzato, mentre lo schermo centrale si sviluppa in larghezza e risulta leggermente rialzato rispetto al virtual cockpit, così che il conducente abbia tutto bene in vista.

Sempre al centro, ma più in basso, troviamo il climatizzatore, il pad per la ricarica wireless e la leva di marcia. Molto elegante poi il bracciolo riservato al conducente, Hyundai ha lavorato davvero bene, non possiamo che farle un plauso.