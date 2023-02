Nuova Hyundai BAYON Exclusive: lancio con 2.850 euro di vantaggi

Dalla prima volta in cui abbiamo provato la Hyundai BAYON non è passato molto tempo, circa un anno e mezzo, per la piccola sudcoreana però è già tempo di allargare la famiglia con il nuovo allestimento Exclusive.

La nuova Hyundai BAYON Exclusive è disponibile con tutte le motorizzazioni della gamma, ovvero 1.2 MPI benzina da 84 CV, 1.0 T- GDI mild-hybrid 48V da 100 CV e 1.2 GPL da 82 CV, il suo allestimento invece si focalizza soprattutto sullo stile e la connettività. Il tetto a contrasto infatti è offerto per la prima volta di serie, inoltre i vetri sono oscurati e la griglia frontale è di colore nero. I cerchi in lega sono da 16”, mentre sul fronte della connettività abbiamo un Cluster Supervision da 10,25”, Android Auto e Apple CarPlay wireless, pad per la ricarica dello smartphone e il bluetooth con riconoscimento vocale.

I colori di nuova Hyundai BAYON Exclusive sono Atlas White, Intense Blue, Dragon Red e Mangrove Green, tutti con tetto nero a contrasto. A febbraio 2023 inoltre avete un vantaggio cliente fino a 2.850 euro. Per farvi un esempio: Hyundai BAYON Exclusive con motore 1.2 MPI da 84 CV viene proposta con rate da 159 euro al mese per 36 mesi con Voucher Permuta o Rottamazione Hyundai e finanziamento Super Hyundai Plus (TAN 6,95%, TAEG 8,92%) con anticipo di 4.210 euro.

Guardando all’intera gamma BAYON, ricordiamo che dallo scorso 10 gennaio 2023 è attivo un nuovo listino per l’Italia: il primo prezzo è rappresentato dai 20.650 euro della XTECH 1.2 GPL MT, al top della gamma invece abbiamo la variante XCLASS 1.0 GDI 48V DCT a 26.500 euro. La nuova BAYON Exclusive si può avere a partire da 20.950 euro. Per saperne di più abbiamo provato anche le BAYON GPL e Mild Hybrid.