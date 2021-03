Nuova Hyundai Bayon 2021: ufficiale il crossover che si ispira alla i20

Hyundai sta vivendo un momento particolarmente florido della sua storia - e dopo la nuova Tucson che abbiamo guidato lo scorso dicembre e la Ioniq 5 che promette faville in campo elettrico, oggi arriva ufficialmente la nuova Hyundai Bayon 2021.

Parliamo di un nuovo crossover che va a posizionarsi uno scalino al di sotto di Kona, per via delle sue dimensioni leggermente più compatte. Abbiamo infatti 4,18 metri di lunghezza, 1,77 metri di larghezza, 1,49 metri di altezza, con un passo di 2,58 metri. Il bagagliaio è leggermente più piccolo rispetto alla Kona, abbiamo comunque 411 litri di norma e 1.205 litri con i sedili abbattuti.



Nella pratica, la Bayon è la versione crossover della nuova i20, altra vettura che abbiamo guidato di recente. Le similitudini con la piccola utilitaria si possono ritrovare soprattutto all’interno dell’abitacolo, dove troviamo due schermi da 10,25 pollici, strumenti e pulsanti simili alla i20 nella forma e nella disposizione.



Sotto il cofano troviamo poi un motore benzina 1.2 che produce 84 CV, associato a un cambio manuale a 5 rapporti. Per avere più potenza bisogna ricorrere al tre cilindri turbo da 1.0 litri, capace di erogare 100 CV sia abbinato al cambio manuale a 6 rapporti, sia all’automatico a doppia frizione e 7 marce. Grazie alla tecnologia Mild Hybrid sarà poi possibile spingere questo motore fino a 120 CV. Sicuro l’arrivo del crossover in Europa, aspettiamo soltanto di conoscere il prezzo ufficiale per il mercato italiano.