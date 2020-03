La nuova hypercar Lamborghini da 830 CV scende in pista: il video ufficiale

Gli amanti incalliti della velocità estrema lo sanno: Lamborghini sta lavorando a una nuova hypercar. Della vettura sappiamo ancora poco, l'ultima volta l'abbiamo vista coperta sopra un dyno, oggi invece la casa del Toro ha rilasciato un nuovo video ufficiale.

Il marchio nostrano non ha ancora svelato per intero la sua nuova vettura, che andrà di fatto a fare concorrenza spietata alla Ferrari FXX-K e alla potente Aston Martin Valkyrie, tanto per rendere l'idea, possiamo però ammirare alcuni incredibili dettagli e ascoltare il suono del suo motore V12 Made in Italy. Un propulsore aspirato da 6.5 litri che dovrebbe scaricare sul terreno la bellezza di 830 CV, una vera arma atomica con prese d'aria montate sul tetto, un telaio anteriore in alluminio, una monoscocca in fibra di carbonio, cerchi a dado singolo e pneumatici Pirelli, ma soprattutto un nuovo differenziale autobloccante "innovativo", come promesso dall'azienda.

Non vediamo davvero l'ora che Lamborghini sveli per intero la sua nuova opera d'arte, che per ora sembra curata in ogni minimo dettaglio - come ci dimostra questo nuovo video, nel caso qualcuno avesse ancora qualche dubbio. Un filmato che comunque fa qualche passo avanti rispetto a quello pubblicato qualche giorno fa (che trovate in basso), segno che il reveal si avvicina...