Nuova Honda ZR-V arriva in Europa: più piccola della CR-V e con motorizzazione ibrida

Durante l’evento organizzato da Honda a Offenbach, nel centro ricerca e sviluppo della casa alata, è stata presentata la Honda CR-V destinata al mercato europeo e non solo: al suo fianco ci sarà anche la più piccola Honda ZR-V che approda così in Europa, dopo il suo debutto in Giappone, Australia, Cina e col nome HR-V negli US.

E la Honda ZR-V assomiglia proprio a quest’ultima, ma apporta alcune modifiche al frontale, con gruppi ottici e rifiniture leggermente differenti all’anteriore, esattamente come accaduto sulla sorella più grande CR-V. Al posteriore invece rimane il doppio scarico dal look sportivo, sebbene l’auto sia comunque ibrida.

La ZR-V nasce sulla piattaforma della Honda Civic e:HEV e anche il powertrain utilizzato la ricorda, infatti troviamo un motore 4 cilindri da 2.0 litri che viene affiancato da due motori elettrici, e secondo la casa di Tokyo questa configurazione offrirà delle prestazioni degne di un 3.0 litri V6, accompagnate da un comportamento di guida dinamico grazie alla taratura scelta per lo sterzo e alle sospensioni multi-link al posteriore.

Honda ha poi dichiarato che la ZR-V sarà disponibile a partire dal prossimo autunno, e nei prossimi mesi verranno comunicati anche i prezzi di listino delle varie versioni. E prima di chiudere vi ricordiamo che la casa alata ha svelato anche la Honda e:NY1, la seconda elettrica del marchio da oltre 400 km di autonomia.