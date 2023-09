Nuova Honda NSX elettrica: la supercar giapponese potrebbe essere così

La futura Honda NSX elettrica potrebbe trarre ispirazione dalla concept car Electric Vision Design Study di Acura, che è stata presentata alla Monterey Car Week lo scorso agosto. Questa concept car, progettata presso l'Acura Design Studio di Los Angeles, presenta linee agili e taglienti ispirate alle auto da corsa IMSA.

Questa immagine proviene da un concept dei colleghi americani di Motor1.com e mostra il design ipotetico di questa nuova Honda NSX. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sulla potenza esatta della futura Honda NSX e sulle specifiche dettagliate, è ragionevole aspettarsi che il nuovo modello supererà i 610 CV della Type S, ovvero la variante più sportiva dell'attuale NSX. Ricordiamo anche che Honda ha appena siglato un accordo per l'utilizzo dello standard di ricarica NACS di Tesla.

Le speculazioni indicano che la futura NSX potrebbe adottare una configurazione con quattro motori elettrici, uno per ciascuna ruota, il che potrebbe garantire un'accelerazione estremamente veloce da 0 a 100 km/h, presumibilmente inferiore ai 3 secondi.

In termini di architettura, è possibile che la futura Honda NSX utilizzerà una piattaforma completamente nuova, progettata per ospitare batterie di prossima generazione, magari le nuove batterie a stato solido sulle quali Honda sta facendo diversi test, per consentire una ricarica ultrarapida. Questa soluzione potrebbe soddisfare anche gli appassionati che desiderano utilizzare la vettura in pista, consentendo brevi soste per la ricarica dopo alcune sessioni di guida ad alte prestazioni. Tuttavia, finché non ci saranno informazioni ufficiali da parte di Honda, queste sono solo speculazioni basate su considerazioni logiche e tendenze del settore.