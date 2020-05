La nuova Honda Jazz 2020 ibrida è l'auto più confortevole della sua categoria

A gennaio e febbraio lo avevamo "predetto", il 2020 sarebbe stato l'anno delle auto ibride - anche perché le case automobilistiche hanno bisogno di abbassare le emissioni medie delle loro gamme. Oltre alla nuova BMW Serie 5 Mild Hybrid e Plug-In Hybrid, anche la nuova Honda Jazz 2020 diventa ibrida e super confortevole.

Creata dagli ingegneri Honda per offrire a conducente e passeggeri altissimi livelli di comfort, la nuova Honda Jazz 2020 è stata riveduta e corretta in ogni aspetto, dal telaio all'ergonomia, passando per un nuovo sistema di assemblaggio dei componenti. La casa giapponese ha ridisegnato i sedili aumentando così il comfort di marcia, aggiungendo un supporto lombare anti-affaticamento che aumenta la stabilità del corpo e riduce la stanchezza anche durante i lunghi viaggi.

Questo non solo all'anteriore ma anche al posteriore, con sedili con maggiore imbottitura e più spazio libero per le gambe. Honda si è anche focalizzata sull'ergonomia dei comandi per ridurre lo stress alla guida, spingendo così la sua Jazz 2020 ibrida a essere l'auto più confortevole della sua categoria.

"Anche a bordo della nuova generazione di Jazz, Honda ha saputo confermare i suoi elevati livelli di comfort e divertimento alla guida", ha dichiarato Takeki Tanaka, Large Project Leader della nuova Honda Jazz. "Da un lato abbiamo sviluppato con estrema attenzione ogni elemento di quest’auto, dai materiali dei sedili al loro posizionamento, per arrivare alla struttura del telaio; dall’altro abbiamo studiato la conformazione anatomica di guidatore e passeggeri per garantire la migliore ergonomia possibile. Per queste ragioni, la nuova Jazz si rinnova pur continuando a mantenere fede ai suoi ben noti livelli di spaziosità e versatilità, a cui ha saputo aggiungere un design elegante e moderno adatto alle più svariate esigenze quotidiane”.