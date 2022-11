Nuova Honda Civic Type R avvistata al Nurburgring: in arrivo un nuovo record?

La nuova Honda Civic Type R ha già dimostrato di essere molto veloce segnando il record sul circuito di Suzuka, ma sappiamo tutti che il benchmark per eccellenza è il Nurburgring, e non a caso sono state avvistate delle Type R bianche tra i cordoli del Green Hell, alla ricerca del nuovo record tra le auto a trazione anteriore.

Honda probabilmente vuole riprendersi quello scettro che più volte è stato tra le sue mani, ma altrettante volte ne è stata privata. La Civic Type R FK2 all’epoca aveva segnato un tempo di 7:50,63, poi strappatole dalla Volkswagen Golf GTI Clubsport S, che dopo poco venne poi detronizzata dalla Civic Type R FK8, che segno un tempo di 7:43,80.

Il record attuale per le auto a trazione anteriore appartiene però alla Renault Megane RS Trophy R, che ha siglato uno strabiliante 7.40,1. Ma la casa di Tokyo non sta con le mani in mano, e lo youtuber Micha Charoudin ce lo conferma con un video registrato a bordo pista che mostra due Type R 2023 che girano su un Nordschleife deserto e tutto per loro, e per quel che ne sappiamo la sportiva potrebbe aver già conquistato il record, ma manca ancora la comunicazione ufficiale.

La Civic Type R 2023 ha tutte le carte in regola per riprendersi il primato, tenendo conto che in quest’ultima generazione l’auto è ancora più efficace non solo in termini di performance ma anche dinamici, dunque non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale della casa, nel frattempo scoprite come viene prodotta la Civic Type-R nel video pubblicato da Honda.