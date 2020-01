Nuova Honda Civic Type R 2020: 306 CV e sistemi di assistenza Honda Sensing

Direttamente dal Salone di Tokyo, Honda ha presentato la nuova Civic Type R, un aggiornamento che va a toccare non solo il motore ma anche alcuni elementi del design.

Sotto il cofano troviamo ora un motore turbo a benzina da 2.0 litri, in grado di erogare 306 CV di potenza e ben 400 Nm di coppia. Una forza portata all'asse anteriore da una trasmissione manuale a 6 rapporti. Così come accade nella generazione precedente, anche in questo 2020 possiamo scegliere diverse modalità di guida, Comfort, Sport e +R, che vanno a modificare il responso dello sterzo e la rigidità delle sospensioni.

Honda ha anche pensato a una piccola chicca che piacerà agli appassionati più incalliti: debutta infatti la funzione Active Sound Control, che modifica il suono che è possibile ascoltare all'interno dell'abitacolo a seconda della modalità di guida. Sempre guardando all'interno della vettura è possibile trovare nuovi sedili in Alcantara, inoltre per la prima volta arrivano sulla versione Type R i sistemi di assistenza alla guida Honda Sensing, che dunque viene offerto come equipaggiamento standard su tutte le nuove Civic attualmente a listino. Il lancio della vettura è programmato per la fine dell'anno, altri dettagli sulle versioni internazionali saranno però snocciolato da Honda solo nelle prossime settimane.

Una bella giornata per gli appassionati di velocità e alte prestazioni, sempre da Tokyo infatti è arrivata la nuova Toyota Yaris GR 2020.