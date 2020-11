La nuova Honda Civic si mostra per la prima volta in un ipnotico teaser

Come ogni lancio che si rispetti la futura Honda Civic è stata ampiamente mostrata prima della presentazione ufficiale grazie a brevetti e render di artisti digitali. Ora è giunto il momento di ammirare la compatta nel video teaser che anticipa la presentazione del 17 novembre 2020.

Nel filmato di 15 secondi le forme della berlina compatta si combinano con specchi triangolari e musica elettronica creando un interessante trip sinestetico. Non sarà presentata la Civic destinata alla produzione ma un prototipo che scommettiamo rispecchierà in tutto la vettura che vedremo nei concessionari. Particolare il sito scelto da Honda per la presentazione: Twitch. La piattaforma di livestreaming di Amazon dimostra ancora una volta le sue potenzialità al di fuori del settore videoludico.

La Civic è l'auto più venduta di Honda, la nuova incarnazione è stata progettata partendo da zero e secondo la casa giapponese: “ancora una volta alza il livello di stile, prestazioni, sicurezza e tecnologia avanzata nel mercato delle auto compatte”. La Civic Prototype appare stilisticamente come un'evoluzione degli stessi temi dell'attuale generazione. Nessuna rivoluzione quindi, ma un aspetto più semplificato e al tempo stesso elegante. Prendiamo ad esempio i gruppi ottici posteriori: nella nuova Civic hanno una forma trapezoidale che può ricordare alcune berline tedesche, un design pulito ed efficace che si contrappone alle complesse e particolari forme della decima generazione. Minori i cambiamenti intravvisti nell'anteriore e nella fiancata.

In attesa della diretta di Twitch del 17 novembre vi lasciamo con il fantastico giro della Honda Civic Type R a Suzuka, capace di battere una supercar simbolo degli anni 80. Le Civic Type R sono un vero culto tra gli appassionati; alcune, come questa rara Type R FN2 elaborata da Mugen, raggiungono valutazioni impensabili.