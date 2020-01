Nuova Honda Civic 2020: motori Turbo VTEC e sistemi di sicurezza SENSING

La Honda Civic si rinnova, un restyling 2020 importante che va a toccare il design esterno, i rivestimenti interni e il sistema di infotainment. Il produttore giapponese ha cercato anche di migliorare il piacere di guida e la qualità generale della vettura.

Esteriormente, la nuova Honda Civic 2020 propone una griglia all'altezza dei fendinebbia, con tutto il frontale più aerodinamico e pulito. Tra le novità troviamo anche i gruppi ottici Full LED e i nuovi cerchi in lega da 16 pollici (con possibilità di montare cerchi Stark Grey da 17 pollici sui modelli superiori). Aggiunta poi la colorazione Obsidian Blue.

All'interno della vettura troviamo un completo sistema di infotainment con piena integrazione con Apple CarPlay e Android Auto; Honda ha inoltre migliorato l'ergonomia dei comandi posti sulla plancia aggiungendo manopole e pulsanti fisici per il controllo dell'infotainment. Passando ai motori, a listino troviamo l'unità Turbo VTEC da 1.0 da 126 CV e 200 Nm di coppia, con emissioni pari a 107 g/km con cambio automatico CVT. Per chi voglia più potenza c'è poi il Turbo VTEC da 1.5 litri che eroga 182 CV e 240 Nm di coppia, con emissioni da 128 g/km.

Spazio anche per il diesel i-DTEC da 1.6 litri e 120 CV, con una coppia di 300 NM e 90 g/km di emissioni di CO2. Per quanto riguarda i consumi, abbiamo rispettivamente 5,9, 6,1 e 4,5 litri per 100 km, con la variante a gasolio che si dimostra dunque la più efficiente. La sicurezza è invece nelle mani dei sistemi Honda SENSING, che hanno permesso alla berlina di ottenere le 5 Stelle nei test Euro NCAP.