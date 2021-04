Ecco la nuova bici gravel di Decathlon: prezzo e caratteristiche della Triban GRVL 520

Il 2020 è stato l’anno del boom per le bici, sia muscolari che elettriche, grazie al Bonus Mobilità che potrebbe avere un bis anche nel 2021. Anche Decathlon sta spingendo molto sulle due ruote e dopo la e-MTB Stilus E-AM V2 ecco arrivare una nuova, interessante gravel muscolare, la Triban GRVL 520.

Fa parte della nuova collezione 2021 di Decathlon e, come detto appena sopra, è 100% muscolare, dunque non ha un motore. Il nuovo telaio Triban EvoG è 100% in alluminio 6061 T6 e vanta una geometria Triban GRVL specifica per la pratica gravel, alla ricerca del miglior compromesso possibile fra comfort e prestazioni di guida.



Parliamo di un corpo molto versatile che all’occorrenza può anche montare parafango e portapacchi, dal peso di appena 1.750 grammi nella taglia M. A proposito di taglie, si va dalla XS alla XL, nel mezzo invece abbiamo S, M e L. La nuova forcella Triban EvoG ha foderi in carbonio e perno in alluminio 1” 1/8 Aheadset, mentre il manubrio Gravel Triban è in alluminio con Flare di 16 gradi per un’ottima presa. La tramissione è SRAM APEX1, mentre i freni sono a disco di tipo TRP HY/RD.



I copertoni di serie sono Hutchinson TOUAREG 650x47, Tubeless Ready, con rinforzo Hard Skin antiforatura da 585 g. Per conoscere tutte le specifiche tecniche dettagliate vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Decathlon, noi chiudiamo con il prezzo: 999,99 euro, che per ciò che offre non sembra essere affatto male. A voi l’ultima parola.



Se il prezzo vi preoccupa, vi ricordiamo che da Decathlon è anche possibile noleggiare una bici all’occorrenza.