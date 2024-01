Nuova Golf GTI svelata in anticipo: ecco tutte le foto rubate

Il rinnovamento imminente della Volkswagen Golf (la MK 8.5 per l'esattezza) per l'anno 2024 si erge come uno degli eventi più attesi nell'ambito automobilistico, con particolare enfasi sulla prossima iterazione che presumibilmente ospiterà l'ultimo propulsore a combustione interna. Alcune foto spia e immagini ci portano dentro la nuova Golf GTI.

Le modifiche apportate consisteranno in un leggero ritocco sia in termini estetici che tecnologici, con un occhio di riguardo proprio per la variante GTI. Le immagini che vi mostriamo provengono dai colleghi di CarScoops e ritraggono sia l'esterno che l'interno del veicolo. Inoltre vi proponiamo un'immagine Instagram pubblicata dalla pagina @Wilkblock. Ecco invece un'immagine di marketing d'anteprima della nuova Volkswagen Golf del 2024 (non la GTI).

Oltre alle immagini presenti, facciamo notare che, con Golf 8.5, avremo un considerevole innalzamento della potenza. Il motore 2.0 TSI della GTI potrebbe raggiungere un incremento di circa 20 cavalli, portando la potenza complessiva a 265 CV. La configurazione a trazione anteriore e la trasmissione automatica a doppia frizione DSG a 7 rapporti sembrano mantenere la loro centralità nel progetto di questa variante, ma il tutto più gestibile grazie al (presunto, almeno dalle foto) mega display centrale. La disponibilità del cambio manuale a 6 marce resta in dubbio. La coppia, al contempo, si prevede possa ascendere verso i 407 Nm, superando i 370 Nm attuali.

Le raffinatezze tecniche si estenderanno altresì all'asse posteriore, che si profila per diventare ancor più rigido, e al sofisticato sistema di sospensioni adattive. Mentre non emergono dettagli sulle altre declinazioni sportive della gamma, la Golf R dovrebbe mantenere inalterati i suoi 333 CV e la trazione integrale 4Motion. Secondo alcune indiscrezioni, nel 2026 potrebbe essere introdotta una variante speciale denominata "Edition 50" per commemorare il cinquantesimo anniversario dalla nascita della prima GTI. Sapevate invece, che esiste un paese dove la Volkswagen Golf 1 è rimasta in vendita per ben 35 anni?

Il processo di rivisitazione non sarà confinato meramente alle prestazioni, bensì si riverserà in interventi estetici sia all'esterno che all'interno. Prototipi immortalati nelle foto spia anticipano alcune di queste sostanziali modifiche. Per quanto concerne l'abitacolo (come già accennato sopra), si profila un avanzamento tecnologico con un quadro strumenti rinnovato e un sistema di infotainment con display e software aggiornati. L'attesa è ora incentrata sulla presentazione ufficiale, prevista entro la prima metà del 2024.