Nuova Volkswagen Golf GTI 8.5, un sacco di info: dalla potenza al cambio manuale

La Golf GTI con motore termico si appresta ad andare in pensione ma lo farà sparando gli ultimi fuochi d'artificio, giusto per ricordare ai posteri di quale vettura stiamo parlando.

Secondo quanto raccolto dai colleghi autorevoli di Autocar, Volkswagen sta pensando ad una versione ancora più potente della Golf sportiva, che dovrebbe passare dai 242 cavalli attuali ai 262, montando lo stesso motore a benzina quattro cilindri presente sulle nuove Tiguan e Passat.

La nuova Golf GTI, di recente fotografata nel suo aspetto finale, viene soprannominata “Mk 8.5” in quanto non si tratta di un vero e proprio nuovo modello ma di un leggero restyling rispetto a quello attuale, con qualche modifica, a cominciare appunto dal propulsore.

Sarà svelata ad inizio 2024 e dovrebbe prevedere anche la versione ibrida. Se l'aumento di 20 cavalli venisse confermato, significherebbe che la nuova Golf GTI raggiungerebbe i 100 km/h in meno di 6 secondi, equiparandola quindi all'ultima Honda Civic Type R presentata a luglio dell'anno scorso.

Ma la nuova Golf GTI non avrà solo una potenza maggiorata, visto che la berlina compatta di Volkswagen subirà anche una revisione del telaio, ed avrà anche una versione più avanzata del sistema di sospensioni adattive DCC, già presenti comunque sull'attuale GTI. Si tratta di preciso del cosiddetto DCC Pro, che consente un controllo più preciso della comprensione e dell'estensione degli ammortizzatori, permettendo un miglior assorbimento delle imperfezioni del manto stradale anche in curva.

Ci sarà inoltre spazio anche alla versione manuale visto l'allentamento dell'Ue in merito alle norme Euro 7, pacchetto di regole che se fosse stato approvato nella sua versione originale avrebbe di fatto obbligato numerose case a introdurre solo il cambio automatico con conseguente aumento dei prezzi di listino. In ogni caso è ancora tutto da vedere su questo punto, e non è da escludere che alla fine venga montato solo un cambio DSG a sette velocità.

Certo invece il rinnovamento degli interni, con un touchscreen da 12,9 pollici e un display per la strumentazione da 10,4. Entrambi avranno dei menu semplificati, tempi di risposta rapidi e funzionalità migliorate. Ci saranno inoltre dei cursori touch illuminati per controllare il climatizzatore, mentre i tanti bistrattati controlli tattili sul volante saranno sostituiti da dei tasti più convenzionali.