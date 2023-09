Nuova Golf 9, una valanga di info: uscirà nel 2028 e sarà solo elettrica

La nona generazione della Volkswagen Golf è prevista come un modello esclusivamente elettrico e sarà il primo veicolo VW ad essere prodotto sulla nuova architettura SSP (Scalable Systems Platform) quando verrà lanciato nel 2028.

Questa nuova generazione della Golf promette di essere una reinterpretazione radicale della famosa berlina e porterà con sé una serie di nuove tecnologie. Questo fa parte di un piano di trasformazione completo per il marchio Volkswagen, con l'obiettivo di adottare un approccio sempre più orientato verso la mobilità elettrica, entro il 2027 infatti, il gruppo prevede di lanciare sul mercato altri 11 EV.

L'adozione della piattaforma SSP potrebbe posizionare la Golf elettrica come una delle berline più avanzate dal punto di vista tecnologico sul mercato quando verrà lanciata. Questa nuova architettura supporterà una tensione di 800 V, consentendo velocità di ricarica molto superiori rispetto agli attuali veicoli elettrici del Gruppo VW, con la possibilità di caricare dal 10 all'80% in soli 12 minuti, rispetto ai 35 minuti degli attuali veicoli basati su MEB e anche più velocemente rispetto ai veicoli stradali attuali con la ricarica più rapida.

Inoltre, la piattaforma SSP e il relativo stack software "2.0" sono progettati per supportare funzionalità di guida autonoma di livello quattro, dove e quando le leggi locali lo permettono. La produzione in serie della nuova piattaforma SSP della Volkswagen era originariamente pianificata per il 2026, ma è stata colpita da ritardi di sviluppo ben noti.

Secondo Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen, con questi sistemi in atto, la maggior parte dei veicoli elettrici basati su SSP potrebbe raggiungere una parità di margine di profitto con le auto a combustione interna dell'azienda. Ciò comporterebbe costi di sviluppo ridotti del 30% rispetto alle auto basate su MEB, rendendo i prossimi veicoli elettrici più convenienti per i consumatori.

Prima di questo però, ci attende la versione intermedia di Golf MK8, recentemente è saltata fuori un'immagine che suggerisce come sarà questa nuovo Golf.