Nuova Golf 8 R-Line con motore turbo 1.5 TSI EVO ACT: caratteristiche e prezzo

La gamma della nuova Volkswagen Golf 8 guadagna un nuovo allestimento, uno dei più attesi, e un motore turbo: arrivano la caratterizzazione sportiva R-Line e il motore turbo benzina 1.5 TSI EVO ACT da 150 CV con cambio manuale a 6 rapporti.

La variante R-Line si fa notare per un look grintoso sia all’esterno che all’interno, con in più un assetto sportivo abbassato e uno sterzo progressivo. Un allestimento che si può scegliere con tutte le motorizzazioni a listino della nuova Golf 8, compreso il nuovo 1.5 TSI EVO ACT 150 CV che dà il meglio di se fra i 5.000 e i 6.000 giri al minuto con una coppia di ben 250 Nm disponibile costantemente fra i 1.500 e i 3.000 giri al minuto.

Tutto questo si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 km/h possibile in 8,5 secondi e in una velocità massima pari a 224 km/h. Grande attenzione merita poi la gestione attiva dei cilindri ACT, che disattiva due dei quattro cilindri in maniera impercettibile e tutte le volte che è possibile, così da limitare consumi ed emissioni. A tal proposito abbiamo un consumo medio combinato di 5,6-6,0 litri/100 km ed emissioni di CO2 pari a 127-137 g/km. La nuova Golf 8 R-Line con motore 1.5 TSI EVO ACT 150 CV parte da 29.500 euro.