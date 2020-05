La nuova Golf 8 ibrida a 289 euro al mese tutto incluso, anche RCA e soccorso 24/7

Dopo due mesi di pesante lockdown, ogni settore freme per ripartire al 100%, così quello automotive, con Volkswagen che ha pensato di offrire la nuova Golf 8 da 289 euro al mese e senza pagare le prime tre rate. Andiamo a conoscere la promo in dettaglio.

L'esempio dei 289 euro al mese è calibrato sulla nuova Volkswagen Golf 8 1.5 eTSI EVO ACT da 150 CV con cambio automatico DSG, che si può avere con 5.000 euro al mese e lo sconto sulle prime tre rate grazie alla formula tutto incluso Noleggio Volkswagen 36 mesi.



Non parliamo dunque di un modello base ma di un'auto ibrida, connessa e sicura che offre una dotazione completa. Un modello con guida assistita fino a 210 km/h con tanto di intelligenza collettiva dei dati sul traffico Car2X, Digital Cockpit, volante multifunzione, chiusura centralizzata senza chiave Keyless Go, luci anteriori e posteriori LED e l'inedito sistema di infotainment che ha debuttato proprio sulla Golf 8 - per saperne di più trovate qui la nostra prova della Volkswagen Golf 8 in Portogallo.

Ma torniamo alla proposta di noleggio Volkswagen. Tutto ciò che riguarda la gestione del veicolo è incluso nel canone mensile: RCA, assicurazione furto e incendio, copertura danni propri e di terzi, atti vandalici, cristalli ed eventi naturali, tutela conducente, manutenzione ordinaria e straordinaria presso tutta la rete ufficiale Volkswagen, assistenza stradale 24/7, bollo, immatricolazione e messa su strada, più la gestione delle multe e le spese amministrative. Un pacchetto davvero niente male.