Nuova Golf 8 GTI 2020: la compatta sportiva fa il pieno di tecnologia

Come ormai saprete, Volkswagen ha già qualche tempo fa presentato la nuova Golf 8 2020, che noi abbiamo guidato in Portogallo. Un'ottava generazione che come tradizione avrà anche una variante GTI. Andiamo a scoprirla in dettaglio.

Sulla carta abbiamo a che fare con una compatta sportiva che ha bisogno di poche prestazioni, anche se quest'anno si presenta con un pieno di tecnologia assolutamente invidiabile e un motore turbo benzina TSI 4 cilindri 2.0 da 245 CV e 370 Nm, abbinato a un cambio automatico DSG a 7 rapporti. La Golf 8 GTI 2020 vanta anche un nuovo sistema di regolazione che collega tutti i componenti elettromeccanici del telaio, inoltre il bloccaggio del differenziale di serie migliora sensibilmente la maneggevolezza dell'auto.

La nuova GTI offre poi un digital cockpit assolutamente inedito, con tanto di nuovo tasto Engine Start/Stop (anche questo di serie) che pulsa di luce rossa prima dell'avvio del motore. Per la prima volta su una Golf GTI abbiamo poi una modanatura della calandra illuminata come parte delle luci diurne a LED, mentre il paraurti anteriore aperto con alette GTI, la griglia a nido d'ape, il diffusore GTI e i terminali di scarico a destra e a sinistra sono un chiaro segno del carisma di questa nuova GTI 2020. Mentre aspettiamo di conoscere il prezzo ufficiale, scoprite anche le nuove Golf GTE e GTD 2020.