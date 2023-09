Nuova Golf 2024, gli ultimi scatti 'spy' rivelano la nuova forma dei fari

Durante i test finali della Volkswagen Golf Mk8.5 possiamo notare alcuni cambiamenti nel design. I fari sono diventati più stretti vicino alla griglia anteriore, e il quadro strumenti è stato reso più piatto con luci di marcia diurna a LED ridisegnate. L'interno presenta anche alcune modifiche nel layout.

Sebbene i giorni siano contati per la Golf a combustione tradizionale, poiché Volkswagen ha annunciato che la nona generazione di Golf sarà un EV. Prima del passaggio all'elettrico, è previsto un ultimo aggiornamento. Questa versione è prevista per l'anno prossimo e queste foto spia dei colleghi di Motor1.com, ci danno un'idea concreta di come sarà.

Questi eleganti cerchi bicolore non erano presenti nelle versioni già osservate, per giunta sembra che le luci posteriori siano abilmente camuffate per nascondere una nuova grafica, ma la forma e le dimensioni sembrano rimanere invariate. Purtroppo, sembra che Volkswagen intenda mantenere i finti terminali di scarico.

Un'occhiata sotto l'auto rivela una sospensione posteriore indipendente, suggerendo che questa versione abbia almeno 150 cavalli, dato che le varianti meno potenti utilizzano una barra di torsione per contenere i costi. Si pensa che con questo restyling di metà ciclo, il cambio manuale sarà eliminato in tutte le versioni, sostituito da un cambio automatico DSG. Le varianti sportive GTI e R rimarranno disponibili, ma senza la possibilità di utilizzare il pedale della frizione.

Golf fa parte di una gamma di modelli storici e iconici di Volkswagen, in futuro, la gamma sarà completamente elettrica e molti dei modelli attuali verranno rimpiazzati da altri modelli con altri nomi. In pochi si salveranno in casa Volkswagen, ecco i modelli che sopravvivranno alla scure dell'elettrico.