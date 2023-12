Nuova Golf 2024, a poche settimane dal lancio ecco tutte le novità

La nuova Volkswagen Golf si presenterà con un look completamente rinnovato, caratterizzato da spigoli vivi che conferiscono un'immagine distintiva rispetto alla versione precedente.

Recentemente è stata avvistata anche la versione Avant della nuova Golf, che verrà svelata successivamente. Questa nuova generazione di mezzo, in attesa della rivoluzione con la nona generazione, presenta dei particolari significativi, come gli aggiornamenti nella parte posteriore, dove le firme luminose sono disposte in una disposizione a pila di mattoni, rappresentando uno dei cambiamenti più rilevanti.

Un altro dettaglio da notare è la fascia cromata, precedentemente progettata per imitare i terminali di scarico, che ora assume un profilo più sobrio. L'innovazione continua anche all'interno, con la scomparsa del blocco "lucido" che in passato ospitava i due schermi digitali. Questo perché il touch screen centrale è stato sostituito da un imponente pannello da 15 pollici, che non solo offrirà maggiore leggibilità ed efficienza ma presenta anche un'integrazione relativamente più discreta.

La presentazione ufficiale della nuova Golf GTI è attesa all'inizio del 2024 e dovrebbe includere una versione ibrida. Se la conferma dell'incremento di 20 cavalli sarà ufficializzata, ciò significherebbe che la Golf GTI raggiungerebbe i 100 km/h in meno di 6 secondi, posizionandola al pari dell'ultima Honda Civic Type R presentata a luglio dello scorso anno.

In Germania, una recente promozione per un leasing su Volkswagen GOlf, ha raggiunto ordini record. In due giorni sono stati evasi ordini di un intero mese. Sintomo che l'appeal di Golf è ancora perfettamente intatto.