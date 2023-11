Nuova Golf 2024: avvistata per la prima volta la versione Variant

La Volkswagen Golf vedrà un restyling nel 2024, presentando un nuovo design e interni rinnovati. La gamma comprenderà anche la Golf R, il punto di riferimento sportivo nella famiglia Golf. Queste foto spia hanno immortalato una Golf R Hatchback e la Golf R Variant durante dei test sul Nürburgring-Nordschleife.

Sappiamo che la variante R della nuova gamma Golf con trazione integrale offrirà 320 CV, con alcune versioni speciali (non ancora chiare) a 333 cv. Questa nuova versione si distinguerà per il suo paraurti più dinamico, quattro tubi di scarico nella parte posteriore e potenti freni con pinze blu.



Il frontale mostra gruppi ottici più piatti che si assottigliano verso il centro (ecco invece la versione GTI di Golf 2024). All'interno, la Golf R aggiornata presenterà un significativo schermo di infotainment, posizionato sopra il cruscotto. I pulsanti fisici torneranno al volante, fornendo un'alternativa ai controlli sensibili al tocco.



Questi aggiornamenti rappresentano un passo avanti in termini di innovazione e design. Ulteriori dettagli sulla Golf R saranno svelati l'anno prossimo in prossimità dell'uscita (e del reveal ufficiale) di tutta la prossima gamma Golf che sancirà le battute finali dell'ottava generazione. La prossima, vera, generazione di Golf infatti (la nona) sarà completamente elettrica e uscirà nel 2028.