Nuova Golf 2024, addio al cambio manuale. Volkswagen: 'Con l'Euro 7 solo automatico'

La nuova Volkswagen Golf, il restyling che uscirà nel 2024, dovrebbe avere il cambio automatico su ogni versione. Tutta colpa, o qualcuno dirà per fortuna, della normativa Euro 7 sulle emissioni.

Si tratta ovviamente di una notizia che fa storcere un po' il naso, tenendo conto che i prezzi della nuova hot hatch tedesca per forza di cose si alzeranno su tutta la gamma. Sparendo il manuale, infatti, resterà a listino solo la versione automatica che notoriamente è più cara.

La nuova Golf che arriverà il prossimo anno sarà l'ultima con motore termico, ma la generazione attuale dovrebbe invece essere l'ultima con il cambio manuale: "Con la prossima generazione della Golf, non ce ne sarà una con cambio manuale", le parole lapidarie del capo dello sviluppo tecnico della Volkswagen, Kai Grünitz, parlando con Autocar, aggiungendo che la decisione è legata alla normativa sulle emissioni Euro 7.

La novità non è stata comunque ufficializzata visto che è legata alla stessa regola Ue, che a sua volta non è ancora stata sottoscritta dagli Stati membri. Si parla comunque di scarti minimi visto che la Golf GTI con cambio manuale emette 162 g/km di CO2 mentre quella automatica ne emette 160: una differenza leggerissima che però ha implicazioni significative per quanto riguarda il rispetto delle normative.

Se alla fine tale indiscrezione venisse confermata si tratterebbe ovviamente di una vera e propria rivoluzione in casa Volkswagen, tenendo conto soprattutto del modello più sportivo, la GTI, che nel 2025 festeggerà i suoi primi 50 anni.

In ogni caso, come fa notare Autocar, il noto marchio tedesco di automobili è soltanto una delle aziende che si sta allontanando dal cambio manuale, che risulta essere più inquinante. Ad esempio Mini ha spiegato che la prossima JCW sarà l'ultima manuale, mentre Mercedes offre le proprie auto con il cambio solo automatico dal 2021.