La nuova generazione di Smart 100% elettriche, si parte da 25.000€

Arriva la nuova generazione di Smart Fortwo e Forfour, completamente elettriche. Solo elettriche, perché di Smart a motore termico non ne vedremo mai più. Il prezzo per chi spera di mettere le mani su un EV senza viaggiare sopra i 30mila è accattivante: si parte da 25.000 euro.

Sono quattro in totale le versioni che arriveranno in Italia: Pure, Passion, Pulse e Prime. Ognuno di questi poi disponibile con i tre pacchetti Advanced, Premium o Exclusive.

Con la Fortwo si parte da 25.000 euro, mentre per la Forfour si sale a 25.649. 28.394 euro quindi per la Smart EQ Fortwo Cabrio.

Con la Pure troviamo l'Asctive Brake Assist, oltre che Cool & Sound e radio digitale. Ma anche sistema acustico per la sicurezza dei pedoni —l'AVAS ormai obbligatorio—, pacchetto cavi, cerchi in lega da 15 pollici e pacchetto comfort.

Con la versione Passion aumenta la scelta in termini di personalizzazioni estetiche, come le 2 varianti di interni black/black o black/blue. C'è anche il volante sportivo multifunzionale rigorosamente in pelle, cerchi bicolore sempre da 15 pollici e il modulo ready to package.

Qualche chicca in più, specie lato tech, la si ottiene puntando sull'Advanced Package con smart Media system e integrazione Android Auto, oltre che bracciolo centrale.

Infine con il Pulse si ha pedaliera sportiva, cerchi in lega questa volta da 16 pollici e Premium Package con tetto panoramico, frangivetro, telecamera posteriore —immancabile per fare manovra con un veicolo di questa stazza, immaginiamo— e rete porta oggetti.

Chi vuole il massimo deve optare per la Prime, con interni in pelle di serie, sedili riscaldabili, cerchi in lega da 16 pollici e 8 tazze e slot di alloggiamento per l'iPad nel modello Forfour. Abbinandolo alla Pulse, l'Exclusive Package si hanno quindi i fari full LED, fendinebbia, sensore pioggia, sensore luci, luci ambient e retrovisore antiabbagliante automatico.



Se volete ancora di più, date un occhio alla Smart EQ made by Brabus.