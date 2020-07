La nuova generazione di Range Rover sfreccia al Nürburgring

La nuova generazione di Land Rover Range Rover è stata ripresa in video dal canale YouTube statesidesupercars mentre effettuava passaggi ad alta velocità nel tracciato del Nürburgring. Presente il consueto camuffamento che ci costringe ad aguzzare la vista e lavorare di fantasia per scoprire nuovi dettagli.

Il gigantesco SUV appare come un'evoluzione del modello attualmente in vendita, senza grandi stravolgimenti di design, mantenendo un approccio a forme imponenti e classiche. Interessante è la forma del portellone posteriore, con la parte metallica superiore che sembra sporgere rispetto al resto della carrozzeria. Una soluzione inedita o semplicemente un camuffamento estremo per non svelare le linee del posteriore? Solo il tempo ci darà la risposta.

I quattro terminali di scarico suggeriscono la presenza di un motore massiccio, probabilmente di un V8. Le indiscrezioni parlano dell'abbandono del V8 Supercharged JLR, che attualmente equipaggia la Velar SVAutobiography Dynamic Edition, in favore di un motore di origine BMW. L'esemplare del video è dotato di roll cage e sedili sportivi OMP, elementi comuni negli esemplari in prova nel durissimo Nürburgring Nordschleife. Dal video sembra che la nuova Range avrà ruote posteriori sterzanti, soluzione che permette di ridurre il raggio di sterzata donando più agilità al grosso SUV.

Prevista per fine 2021, la nuova Range Rover sarà l'arma di Land Rover per difendersi da concorrenti sempre più agguerrite quali BMW X7 e Mercedes-Benz GLS, disponibile anche nella variante Maybach.