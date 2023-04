Nuova garanzia Mazda: 6 anni o 150.000 km a partire da aprile 2023

Le vetture Mazda sono senza alcun dubbio costruite con estrema attenzione dal produttore giapponese, che cura ogni minimo dettaglio. A tal proposito Mazda è talmente sicura delle sue creazioni che a partire da aprile 2023 la garanzia base sarà estesa.

La nuova garanzia del Costruttore per l'intera gamma Mazda offrirà una copertura totale contro qualsiasi difetto di materiale e di fabbricazione per ben 6 anni o 150.000 km, a seconda dell'evento che si verifica prima. La nuova garanzia sarà effettiva su tutte le vendite successive all'1 aprile 2023. Un bel salto per il produttore giapponese, la cui garanzia base precedente era di 3 anni o 100.000 km, in linea con molti altri costruttori.

È importante segnalare come la nuova garanzia di 6 anni/150.000 km sia del tutto gratuita e strettamente legata al veicolo, dunque anche in caso di rivendita dell'auto il tutto passa al proprietario successivo se si è nei giusti termini. Per quanto riguarda invece le batterie ad alta tensione di veicoli BEV o PHEV (Plug-in Hybrid) Mazda garantisce una garanzia di 8 anni o 160.000 km, inoltre per 12 anni il cliente ha una garanzia integrata anti perforazione e di 3 anni su vernice e corrosione superficiale.

Ricordiamo che da fine marzo 2023 Mazda ha un nuovo CEO per guidare la rivoluzione elettrica, soprattutto in Europa.