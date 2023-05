Nuova Ford Kuga Graphite Tech Edition: Full Hybrid e piena di tecnologia

Ford Kuga è senza alcun dubbio un modello di successo per l'ovale blu, la sua versione Plug-in Hybrid è addirittura una delle più vendute nella sua categoria in tutta Europa (la prova della nuova Ford Kuga PHEV), ora inoltre si aggiorna con la nuova Graphite Tech Edition: scopriamo le novità.

La nuova versione di Ford Kuga debutta con contenuti specifici dedicati e uno stile unico. Per la prima volta su gamma Kuga ad esempio abbiamo la possibilità di scegliere la vernice esterna Grey Matter e di avere di serie i sistemi di assistenza alla guida più richiesti, sia per il supporto al parcheggio senza mani sul volante che per il mantenimento automatico della distanza che ci precede.

La nuova Kuga Graphite Tech Edition si distingue per via della sua motorizzazione 2.5 Full Hybrid FWD e AWD con cambio automatico CVT che sviluppa 190 CV di potenza massima, inoltre dispone dei cerchi in lega a più razze da 19 pollici rifiniti in nero lucido che fanno da contrasto al grigio della carrozzeria.

Di serie troviamo anche il Technology Pack che ci aiuta ad avere una maggiore visibilità grazie ai fari Quad LED adattivi e predittivi in grado di regolare automaticamente gli abbaglianti. Abbiamo poi l'head-up display in stile jet-fighter e lo Sport Pack, che fornisce uno spoiler posteriore maggiorato, pinze freno rosse, una pedaliera in alluminio con soglie battitacco.

Nuova Ford Kuga Graphite Tech Edition sarà presto disponibile sul configuratore italiano, aggiorneremo questo articolo non appena saremo a conoscenza del prezzo riservato al nostro Paese.