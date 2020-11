Nuova Ford Kuga Full Hybrid: debutta in Italia il SUV ibrido con 1.000 km di autonomia

Il 2020 di Ford è passato sicuramente sotto il segno dell’ibrido. Dopo il successo della Puma Hybrid, l’ibrida più venduta in Italia per ben 8 mesi, e il lancio del nuovo Explored Plug-In Hybrid, è tempo di completare la gamma Kuga con l’ingresso di una variante Full Hybrid.

Grazie alla tecnologia Full Hybrid, l’autonomia della nuova Kuga supera tranquillamente i 1.000 km in modalità ibrida ed elettrica. La batteria da 1,1 kWh di Kuga Hybrid infatti si ricarica automaticamente grazie al motore a benzina con ciclo Atkinson da 2.5 litri, sia utilizzando la ricarica rigenerativa durante la marcia, sia recuperando l’energia in fase di frenata.



L’energia raccolta alimenta il motore elettrico per migliorare le performance generali, migliorare i consumi di carburante (che si attestano attorno ai 5,4 litri di benzina per 100 km) oppure offrire una guida 100% elettrica. Il Silent Key Start permette inoltre alla Kuga Full Hybrid di partire in silenzio utilizzando il solo propulsore elettrico. Il tutto senza che Ford abbia rinunciato alle prestazioni: la nuova Kuga ha un propulsore da 190 CV che accelera da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi; 1.481 litri di bagagliaio con i sedili abbattuti e fino a 1.600 kg di capacità di traino con la variante a trazione anteriore (a listino c’è anche la trazione integrale).



Kuga Hybrid si può ordinare in versione Connect, ST Line, ST Line X e Vignale, inoltre è quasi superfluo ricordare in questa sede tutte le tecnologie presenti a bordo: dall’hotspot WiFi alla guida autonoma di livello due, passando per le funzioni remote di FordPass, che permette il funzionamento del localizzatore GPS e del Remote Start. A bordo presente inoltre il sistema di infotainment SYNC 3 con compatibilità Apple Carplay e Android Auto, in questo articolo però abbiamo soltanto graffiato la superficie...