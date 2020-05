Nuova Ford Kuga 2020 in tre varianti ibride: come averla da 385 euro al mese

Tramite un evento in streaming, causa COVID-19 ovviamente, Ford Italia ha presentato tutte le qualità della nuova Kuga 2020, disponibile in ben tre varianti differenti e con soluzioni di finanziamento molto simili a un noleggio a lungo termine.

La nuova Ford Kuga 2020 si presenta sul mercato italiano in versione Mild Hybrid, Hybrid e Plug-In Hybrid, così da abbracciare qualsiasi esigenza. Ricordiamo velocemente che la tecnologia Mild Hybrid ha un motore termico e una piccolissima batteria con ricarica rigenerativa ma non permette guida elettrica, la Hybrid invece permette di guidare in elettrico per brevi distanze, mentre la Plug-In Hybrid è l'unica con una batteria più grande in grado di coprire maggiori distanze in 100% elettrico, con possibilità di collegamento alla rete.

Proprio la Kuga Plug-In Hybrid 2020 è forse la variante più interessante di quest'anno, poiché ha la doppia alimentazione elettrico+termico, copre fino a 56 km a zero emissioni secondo lo standard WLTP, la batteria si può ricaricare tramite cavo e ha consumi minori rispetto alla Hybrid. Con una potenza complessiva di 225 CV, la Kuga PHEV viaggia in elettrico fino a 130 km/h, il pacco batterie inoltre si ricarica completamente in circa 6 ore tramite una comune presa a 230 volt oppure in circa 3 ore tramite la EVbox+ Elvi Wallbox offerta come opzione da Ford stessa (o presso una colonnina veloce pubblica).

Motore e componenti a combustione sono coperti 2 anni con Ford Protect, la batteria PHEV 8 anni o 160.000 km, i componenti ad alto voltaggio 5 anni o 100.000 km estendibili con Ford Protect. Ma passiamo alle soluzioni di finanziamento. La nuova Kuga Titanium 1.5 EcoBoost 150CV si può avere con IdeaFord a 385 euro al mese per 36 mesi e Anticipo Zero, la Kuga Titanium 2.5 Plug-In Hybrid 225CV si può invece avere a 480 euro al mese per 36 mesi, sempre con IdeaFord e Anticipo Zero.