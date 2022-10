Nuova Ford GT LM 2022: 660 CV per omaggiare le vittorie a Le Mans

Ford è particolarmente legata al circuito francese di Le Mans, dove l'ovale blu è più volte risultato vincente. Questo legame viene ora celebrato con la nuova Ford GT LM Edition 2022, che in particolare ricorda la vittoria di Ford a Le Mans nel 2016.

Si tratta dell'edizione speciale definitiva della Ford GT di terza generazione. Come detto sopra, celebra la vittoria della supercar a Le Mans nel 2016 e lo storico podio 1-2-3 ottenuto nel 1966 di Ford, unico marchio americano che abbia mai trionfato nella celebre 24 ore.

La carrozzeria in fibra di carbonio laccata in Liquid Silver rende la Ford GT LM in edizione limitata davvero unica. Può essere rifinita a scelta con un tema rosso o blu, in onore della livrea da gara rossa e blu della Ford GT numero 68 vincitrice a Le Mans. La finitura rossa o blu è disponibile anche per la fibra di carbonio a vista. Anche i cerchi sono in fibra di carbonio lucida con accenti interni rosso o blu, i dadi sono in titanio e le pinze dei freni Brembo sono laccate in nero.

La Ford GT LM ha un doppio scarico in titanio stampato in 3D con design ciclonico all'interno dei finali, il compagno perfetto per il motore EcoBoost da 660 CV montato sulla vettura. Saranno poi dieci le edizioni ultra-limitate utili a celebrare i momenti storici della supercar nel mondo dell'automobilismo:

- Ford GT Holman Moody Heritage Edition 2022, in onore della vittoria dell'azienda a Le Mans nel 1966 e del team di gara che ha innovato la capacità della GT40 MK II di fornire una configurazione dei freni all'altezza delle velocità di oltre 300 km/h dell'auto da corsa: sono stati costruiti solo 21 esemolari.

- Ford GT Alan Mann Heritage Edition 2022 in onore del prototipo sperimentale Ford GT MK I di Alan Mann che contribuì a spianare la strada per un triplo podio alla 24 Ore di Le Mans del 1966; 30 esemplari costruiti (Ford svela la GT Alan Mann Heritage Edition).

- Ford GT '64 Prototype Heritage Edition 2022 in onore delle origini di Ford GT e dei primi cinque prototipi originali

di Ford GT; 27 esemplari prodotti.

- Ford GT '66 Daytona Heritage Edition 2021 in onore dell'auto da corsa Ford GT MK Il n. 98 che ha regalato a Ford la supremazia a Daytona 1966 (1-2-3-5), dando il via a una stagione magica per la Ford GT40 MK Il; 50 esemplari prodotti.

- Ford GT '69 Gulf Livery Heritage Edition 2020 in onore della Ford GT 40 MK I numero 6 che vinse Le Mans nel 1969; 50 unità.

- Ford GT '68 Gulf Livery Heritage Edition 2019 in onore della Ford GT 40 MK I numero 9 che vinse Le Mans nel 1968; 50 unità.

- Ford GT '67 Heritage Edition 2018 in onore dell'auto da corsa n. 1 Ford GT 40 MK IV che vinse Le Mans nel 1967; 39 unità.

- Ford GT '66 Heritage Edition 2017 in onore della Ford GT 40 MK Il numero 2 che vinse a Le Mans 1966; 27 unità.

- 2006 Ford GT Gulf Livery Heritage Edition per commemorare i titoli della GT40 alla 24 Ore di Le Mans nel 1968 e 1969; 343 unità

A queste si aggiunge la Ford GT Mk II, una GT in edizione limitata destinata al solo utilizzo in pista sviluppata da Ford Performance e Multimatic. Anche la produzione di questa edizione si concluderà alla fine di quest'anno con 45 esemplari.