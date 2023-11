Nuova Ford Escort RS Cosworth: così rinasce il mito sotto i disegni di MDP

Se c'è un'auto rimasta impressa indelebile nell'immaginario degli appassionati, soprattutto di chi seguiva i rally negli anni '90, questa è sicuramente la Ford Escort RS Cosworth.

Era impossibile non innamorarsi del suo iconico alettone, quasi un mezzo aeroporto vista l'estensione, ma anche dei suoi cerchi in lega a cinque razze e dei passaruota a dir poco generosi.

Insomma, se per gli italiani il mito è la Lancia Delta, il cui prossimo modello sarà 100% elettrico, per molti altri europei fu la Cosworth a raggiungere (quasi) l'aura di maestosità del Deltone.

Ad aumentare la fama della Ford anche le vittorie nel campionato rally, dove, pur non segnalandosi mai per prestazioni eccelse, riuscì comunque ad ottenere otto successi e quattro podi nel mondiale costruttori.

La RS Cosworth venne costruita dal 1992 al 1996, 7.145 esemplari, e molti di essi giunsero anche nel nostro Paese alla luce dei moltissimi fan di vetture sportive nello stivale.

Per provare a riportare in vita il mito, il noto designer del web, Mirko Del Prete, conosciuto anche come MDP Automotive, ha deciso di realizzare la sua personale versione della sportiva di casa Ford, una sorta di restomod che strizza ovviamente l'occhio all'originale, senza stravolgere quindi le forme, ma introducendo dei tocchi di modernità come ad esempio si può notare dalle nuove firme luminose.

Non siamo a conoscenza di eventuali dettagli tecnici di questa “nuova” RS Cosworth, ma non è da escludere che MDP abbia pensato di mantenere il motore originale, un 4 cilindri 16 valvole con turbocompressore Garrett T3/T04B della cilindrata di 1993 centimetri cubi, e una potenza di 227 cavalli, oltre alla trazione integrale. La sua velocità massima era di 237 km/h (senza il doppio alettone era di 232), e i 100 km/h venivano coperti in soli 5,7 secondi.

In alternativa si potrebbe pensare ad un motore elettrico con una potenza simile se non superiore alla versione originale, in grado quindi di garantire le prestazioni dell'originale o magari di migliorarle.

E a proposito dell'ovale blu, di recente è stato scoperto in Germania un concessionario abbandonato di Ford con Escort e Sierra nuove di zecca: un vero e proprio museo.