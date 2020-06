Nuova Fiido D11, la bici elettrica ultra leggera con 100 km di autonomia

Parlando di biciclette elettriche nel nostro articolo "Cosa comprare, una bici a pedalata assistita o un monopattino?" abbiamo detto che le autonomie vanno solitamente dai 30 ai 70 km, la nuova Fiido D11 però va ben oltre: promette infatti fino a 100 km di pedalata assistita.

L'azienda cinese ha rivisto completamente il design e ha ottimizzato il peso generale, andando così a pesare meno sulla batteria. Batteria che è da 36 V e da 11,6 Ah, ben integrata nel telaio e invisibile alla vista, che permette all'intera bicicletta di avere un peso complessivo di appena 12,9 kg, quanto un monopattino praticamente, stupefacente.

Il motore, così come la legge italiana impone, è da 250 W e può far raggiungere alla bici la velocità di 25 km/h. Oltre all'assistenza è anche presente un cambio Shimano a 7 rapporti e un doppio freno a disco che aumenta la sicurezza della bici. Ma quanto costa questa nuova Fiido D11, quando e dove potremo acquistarla? Al momento il modello si trova su Indiegogo, piattaforma su cui si può lasciare la propria email per ricevere aggiornamenti sul prodotto e ottenere uno sconto Early Bird del 38%, non sappiamo però quanto costerà il tutto alla fine - Fiido però è famosa per mantenere un altissimo rapporto qualità/prezzo, staremo a vedere.