Nuova Fiido C11, l'e-bike perfetta per la città a meno di 900 euro

In ambito e-bike, Fiido è un nome che non ha certo bisogno di presentazioni. Torniamo a parlare del brand perché sembra abbia superato se stesso, lanciando la nuova e-bike C11 a meno di 900 euro.

Anche se la società è diventata famosa grazie alle sue accattivanti biciclette elettriche pieghevoli, come la Fiido X che abbiamo provato al lancio, con la C11 continua il lavoro iniziato con le e-bike standard C21 e C22, abbassando però sensibilmente il prezzo.

Se le sorelle appena citate hanno avuto un prezzo di lancio di 1.799 euro, la nuova C11 debutta a 899 euro (listino ufficiale 1.099 euro ma il prezzo è già “barrato” sul sito italiano di Fiido). Caratterizzata da un telaio Blu Smeraldo, tipica colorazione Fiido (c’è anche il Bianco come colore disponibile), la C11 si fa notare per via dei suoi freni a disco idraulici, la possibilità di connettersi all’App Fiido, un comodo display a colori sul manubrio, un LED posteriore che si accende quando si frena e un LED anteriore che segue la ruota quando si curva. A piena velocità, la batteria in dotazione da 500 Wh garantisce fino a 55 km, mentre con il livello di assistenza più basso si può arrivare a 90 km.

Sul fronte del motore, Fiido dichiara 500 W di potenza e una velocità fino a 40 km/h, anche se nel nostro Paese sarà limitata a 25 km/h per rispettare le regolamentazioni. Il peso dell’intera bici, che non è pieghevole lo ricordiamo, è di 24,5 kg, mentre le dimensioni parlano di 1.820 mm di lunghezza, 670 mm di larghezza e 1.150 mm di altezza. Il peso massimo che la bici può trasportare è 120 kg, con la sella che si adatta a persone alte da 150 cm a 200 cm.