Nuova Fiat Uno, come potrebbe essere: forme maggiorate e un moderno che chiama il passato

La prossima vettura di casa Fiat sarà la nuova 600, fotografata di recente in Germania, ma l'azienda torinese ha in cantiere anche altre riedizioni delle sue vetture storiche.

Fra queste troviamo anche la Fiat Topolino il cui design 'Lascerà a bocca aperta' e chissà che a breve il centro stile torinese non decida di mettere mano anche alla Uno, che insieme alla Panda, alla Punto e alla 500, è senza dubbio fra le vetture più amate di sempre fra gli italiani.

A “dare una mano” a Fiat ci ha pensato l'architetto e designer del web Tommaso D'Amico, che ha svelato la sua personale versione proprio della nuova pubblica torinese. “Esternamente l'idea richiama a grandi linee il piacevole modello originale – racconta l'ideatore - ma con dimensioni maggiorate, adattandosi alle esigenze attuali di categoria superiore”.

E ancora: “Con questo mio concept non voglio allontanarmi troppo da quella che è stata ed è ancora oggi un'icona del panorama automobilistico italiano, prevedendo naturalmente materiali attuali e tecnologia di altissimo livello”.

Novità anche per quanto riguarda gli interni, dove ovviamente spiccano tutte le ultime tecnologie gestibili attraverso i classici display di nuova generazione. Infine, in merito al motore, D'Amico ha ipotizzato un propulsore ibrido “1.5 T4 130 CV DCT7”, senza escludere comunque dalla gamma delle motorizzazioni elettriche.

Si tratta senza dubbio di un render davvero ben riuscito, con una nuova Fiat Uno che strizza l'occhio al suo glorioso passato ma con uno sguardo rivolto al futuro. Inoltre, le dimensioni maggiori rispetto al vecchio modello, conferiscono alla stessa auto una sensazione di migliore sicurezza nel complesso.

Al momento Fiat non ha ufficializzato l'arrivo di una nuova Uno ma in ogni caso sta lavorando a diversi modelli che si concentrino in particolare su city car e segmento B, quelli che i nostri connazionali chiedono di più, soprattutto per quanto riguarda l'elettrico. In alto il video della realizzazione di D'Amico.