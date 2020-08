Una Nuova Fiat Uno nel 2022: economica e simile alla Panda

Anche se di ufficiale c'è ancora ben poco, sembra davvero che la fusione fra FCA e PSA porti nuova linfa vitale ai modelli storici del marchio Fiat. Si vocifera ad esempio che nel 2022 arriverà una Nuova Fiat Uno.

Di sicuro nei prossimi mesi vedremo una Nuova Fiat Tipo 2021, che arriverà anche in versione Cross a mo' di crossover, inoltre da FCA sono arrivati i primi segnali ufficiali di una Nuova Fiat Punto, costruita probabilmente con la medesima piattaforma della Peugeot 208 e della Opel Corsa. Le novità però, come vi abbiamo anche anticipato sopra, non finiscono qui: prossimamente infatti potremmo vedere una Fiat Panda finalmente rinnovata nel profondo e soprattutto una Nuova Fiat Uno, una vettura leggendaria che da noi è fuori mercato già da diversi anni ma che in Brasile e in generale in America Latina è ancora un modello di punta.

Certo la Nuova Fiat Uno 2022 avrebbe ben poco in comune con l'auto storica presentata nel 1985, giusto il nome, poiché sotto la carrozzeria ci sarebbe una piattaforma MP1, la stessa della Fiat Argo, e il design generale sarebbe molto più vicino a una Fiat Panda moderna. In Europa un modello simile potrebbe sfruttare la stessa meccanica proprio della nuova Panda, qualora l'iconica vettura venisse aggiornata con tecnologia francese. Un modello che, commercialmente parlando, andrebbe a posizionarsi fra la Nuova Fiat Punto e la Panda, attendiamo però ulteriori informazioni per cantar vittoria. Nel frattempo godiamoci i render di Kleber Silva.