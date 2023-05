Nuova Fiat Uno Turbo 2024, così rinasce il mito: il render fra sportività e tradizione

Sono tante le vetture in cantiere in casa Fiat, a cominciare dalla 600, mostratasi senza veli a Roma negli scorsi giorni. C'è poi la Topolino, che chi l'ha vista ha parlato di design da 'bocca aperta', e chissà che a breve la gloriosa casa di automobili torinese non possa mettere mano anche alla mitica Fiat Uno.

I designer del centro stile di Torino potrebbero prendere spunto dal concept realizzato dall'architetto e designer del web Tommaso D'Amico, che attraverso il proprio canale Youtube ha appunto mostrato la sua personale reinterpretazione della mitica vettura di casa Fiat che ha spopolato fra i giovani, e anche quelli meno, fra gli anni '80 e '90.

Il suo ideatore ha deciso di realizzarla: “Con dimensioni maggiorate rispetto ai modelli del passato”, spiegando che così facendo “sarà perfetta per le esigenze dei nostri giorni”. E ancora: “Con questo mio concept non voglio allontanarmi troppo da quella che è stata ed è ancora oggi un'icona del panorama automobilistico italiano, prevedendo naturalmente materiali attuali e tecnologia di altissimo livello”.

All'interno tanta tecnologia, con un quadro strumenti ultra moderno, mentre sotto il cofano spazio ad un motore ibrido 1.5 T4 da 180 cavalli, senza comunque escludere la possibilità di una motorizzazione elettrica. Infine, “La carrozzeria sarà proposta in colorazioni molto sportive ed accattivanti”.

Ovviamente i fan sarebbero ben lieti di riaccogliere la mitica sportiva italiana, così come sono stati felici di rivedere sulla strada la Fiat 500 e poi la versione Abarth. Si tratterebbe senza dubbio di una vettura che riscuoterebbe un grande successo fra gli automobilisti italiani, anche perchè la Fiat Uno è stata una vera e propria auto dei record nel nostro Paese, vendendo milioni di modelli nel corso della sua esistenza.

Secondo alcune indiscrezioni non è da escludere che Fiat stia seriamente pensando di rilanciare la Uno per il 2024, quando dovrebbe essere presentata sul mercato una nuova segmento B: staremo a vedere se le indiscrezioni si riveleranno veritiere o meno.